Jánosháza egyik legnagyobb rendezvénye a Városnap, amit szombaton tartottak meg a város Rendezvényterén. Mint Kiss András polgármestertől megtudtuk, a program nagyon jól sikerült, minden korosztály megtalálhatta a számítását a színes kínálatban: felléptek a jánosházi amatőr színjátszók, az Ataru Taiku ütőegyüttes, a Bozót Néptáncegyüttes, a művelődési házban pedig tehetséges fiatalok alkotásait mutatták be. Volt még színi előadás is aznap, valamint amatőr énekes és egy harmonikás is fellépett. Az este fő előadója a Delta volt, majd utcabál következett. Az programok összeállítása olyan jól sikerült, hogy három-négyezer ember látogatott ki a rendezvényre - emelte ki a polgármester.

Ezen kívül kiemelt szerepet kapott a gasztronómia is: tíz csapat főzött, készült csülökpörkölt és gulyásleves is.

Idén is ellátogatott a Városnapra a felvidéki testvérváros Jánovce (Jánosháza) küldöttsége, akik először a Pajtamúzeumot tekinthették meg, majd bekapcsolódtak a városnapi programba.