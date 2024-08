A Kis-Hétrét Együttes zenei játszóteret varázsolt a parkba. Kardos Endre és Hochrein Judit elmondták, ötéves múltja van ennek a projektnek. - Igazából a műsorban hangzó eszközöket osztunk ki: ezek között van hangszer is, például xilofon, de kövekkel és konzervdobozzal is lehet hangot csinálni. Ebből kialakul egy közös együttlét, egy örömzene, mindenkinek a saját kreativitására van bízva, hogy hogyan járul hozzá - fogalmazott Kardos Endre.

Kővári Réka kerekítő foglalkozása és Bíborka és Bence zenés műsora zárta a felhozatalt. A színpadon kívül is zajlott az élet: kitelepült a Fekete István Állatvédő Egyesület, a gazdikereső kiskutyáknak hatalmas sikere volt a gyerekek körében. A SZOVA kézműves foglalkozással készült, az OMSZ, Szombathelyi Mentőállomása esetkocsi bemutatót tartott. A Szombathelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály játékos feladatokkal edukálta a kicsiket, egész nap vizes játszóház és arcfestés is várta őket. A Víztoronyban délután gyerekkönyv bemutatót tartottak, majd a nap zárásaként a Vízipók-Csodapók rajzfilmből vetítettek le több epizódot.