A hagyományokhoz hűen augusztus első szombatján tartotta falunapját Mesteri. A programokat a közösségösszekovácsolás céljából szervezték - mondta el lapunknak Lórántfy Tibor polgármester, akinek beszámolója szerint igazán jó hangulatban telt a rendezvény, estére megteltek érdeklődőkkel a sörpadok. Jó volt látni, hogy egymás mellé ült az ifjúság, az ófalu lakói, sőt, még az üdülőövezetben nyaralók közül is többen csatlakoztak. A délután folyamán még Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott Mesteribe - Lórántfy Tibor polgármesterrel és segítőivel is találkozott.

A délelőtt a sport jegyében telt: a remek kispályás labdarúgó-mérkőzés után a polgármesteri hivatal udvarán lovaglási lehetőséggel várták az érdeklődőket. A délutáni kavalkádot a kisebbek örömére (is) szervezték: óriáscsúszda, légvár, arcfestés, aszfaltrajz-verseny várta a kilátogatókat, miközben a kultúrházban táncbemutató fokozta a jó hangulatot. A közös vacsora után a zenéé és a szórakozásé volt a főszerep. A hagyományokhoz hűen bál zárta a falunapot.