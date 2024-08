Az egyik napirendi pont a szociális célú tűzifa igénylésének és juttatásának szabályairól szóló rendelet elfogadása lesz.

Ezt követően a képviselők a gördülő fejlesztési terv elfogadásáról is döntenek, ez a terv meghatározza, milyen beruházásokat, javításokat és fejlesztéseket terveznek a következő években Jánosházán.

Szó esik majd a műfüves pálya felújításáról is, ami a helyi sportélet szempontjából kiemelten fontos. A testületi ülésen tájékoztatást adnak egy ebrendészeti telep felszámolásával kapcsolatos folyamatokról is, emellett egy javadalmazási szabályzat elfogadása is napirendre kerül.

Végül, zárt ülés keretében, a testület tagjai egy jelzálogjog törléséről döntenek.