Kishuszárok és vándorjátszótér

Mielőtt bevettük volna magunkat a Történelmi Témaparkba, tettünk egy kört a karnevál állandóan nyüzsgő, családi helyszínén, a Gayer-parkban. A játékokkal teli Kalandvár bejáratától nem messze, a Klapka György Huszár Egyesület Kishuszár Tagozatának sátrainál szombaton azt figyeltük: kiállják-e a gyerekek a huszárpróbákat. A falovacskán megtanulhatták, hogyan kell lóra ülni, de igazi pónit is simogathattak, és ismerkedtek a huszárok szablyáival, karabélyaival. A sátras tábortól nem messze települt ki a Csupa-csoda vándorjátszótér saját készítésű, interaktív játékokkal. Horváth Brúnó és öccse, Ambrus éppen egy ügyességi játékot próbált, amikor megszólítottuk őket. Édesanyjuk elárulta, a Sopronban élő család életének része a Savaria karnevál, a tesók imádnak beöltözni, minden évben új viseletet kapnak. Aki arra járt, kerámiafestő-workshopban is részt vehetett, logikai és táblás játékokat játszhatott, találkozhatott a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány csapatával, és akár piknikezhetett is a színpad előtt leterített szőnyegeken.