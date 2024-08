A Jókai utcát már reggel benépesítették az érkező Veterán Motoros és Autós Találkozó résztvevői és érdeklődői (az eseményről szóló cikkünket itt találják). Közben már serényen folyt a készülődés: légvárak készültek, árusok pakoltak is – és persze készültek a finomságok is. Az udvaron öt kondérban rotyogott az ebédre szánt gulyás, gondos figyelem mellett. Hogy addig se maradjon éhen senki, a Kenyeri Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) igazán derűs, jókedvű asszonyai palacsintával kedveskedtek az éhes jelenlévőknek. Mint vezetőjük, Nagy-Herczeg Szilvia elmondta: ez már évek óta szokás náluk. A „Csintalan palacsinta” csapata mindenkit vendégül lát, ingyen és bérmentve. A hangulat – mint korábban is - most is oldott és vidám.

Kenyeri támogatása

Svedics Tibor, Kenyeri polgármestere idén leköszön, de ugyanazzal a lendülettel végzi teendőit, ahogy megszokta. Elmondta: ez a falunapi rendezvény egyre népszerűbb, egyre többen vesznek rajta részt. Ez persze sok feladatot is ad nekik, de úgy látja, ez megy szépen, hála segítőinek is. Örül a retró találkozónak is: ez is színesíti a falu életét, és viszi jó hírét. Ugyanez érvényes a tűzoltóautóra is, ami szintén ezen a napon adtak át (erről is tudósítottunk). A maguk részéről igyekeztek hozzájárulni annak sikeres működtetéséhez: eszközöket, gumikat, áramfejlesztőt vásároltak hozzá, valamint egy defibrillátort is, ami szintén a rendelkezésükre áll, ha szükség lenne rá.

Szórakozás kifulladásig

A programok folyamatosan követték egymást: ebéd után harmonikás nótaszó, majd tombola következett. Tóth Tünde énekelt, majd a Craisy Daisy Jug Band játszott blues-zenét. Öttől a Kenyeri dalkör, utánuk pedig a Kenyeri Rábamenti Citerazenekar szórakoztatott. Héttől kezdődött a falunapi bál az Eleven zenéjére, miközben (fél kilenckor) A Két Zsivány adott élő koncertet.