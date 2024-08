„A hosszú évek óta elzárt és mára leromlott állapotú Citadella megújításával sok évtizedes adósságot törlesztünk. Célunk, hogy Budapest tetején egy szerethető helyszínt adjunk vissza az embereknek, ahol a hazai és a külföldi látogatók is tartalmasan tölthetik el az időt” – tették közzé hétfőn a Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldalán, ami nagy visszhangot váltott ki, hiszen itt közölték: az 1100 éves magyar államiság, a nyugati kereszténység és az európai kultúrkör legfontosabb szimbóluma, egy kereszt kerül a talapzatra.

Kereszt kerül a Szabadság-szobor talapzatára a tervek szerint

Fotó: VN/Nemzeti Hauszmann Program

Kereszt kerül a Szabadság-szoborra

Megtudtuk azt is, a Szabadság-szobor mögött egy látványos lépcsősor készül, amin keresztül majd közvetlenül beléphetünk az erőd parkjába.

A munka során a szakemberek megtisztítják a fő szobor és a kompozíció többi elemének felületét is. Mindemellett átvizsgálják a szobrokban található több ezer rögzítőcsavart, és kijavítják az esetleges repedések okozta hibákat is. Jelenleg a fémrestaurátorok a belső szerkezeti kötések cseréjét, valamint a külső felületek tisztítását végzik.

A restaurálási munkálatokat követően elkezdjük a szobor körül lévő terasz új kialakítását, amely megjelenésében illeszkedni fog a Citadella megújuló külső és belső közparkjaihoz

– olvasható a bejegyzésben.

Hogyan lett a vasi lány a szobor modellje?

A történet 1945 tavaszán kezdődött, amikor a romos Budapesten újraindult a villamosközlekedés, és a 18 éves Gaál Erzsébet egy alkalommal a Dózsa György és Thököly út kereszteződésében lévő megállóban várakozott. Egyszer csak odalépett hozzá Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész, és megkérdezte, hogy „nincsen-e kedve a műtermében modellt állni”.

A művész később bevallotta, hogy „a királynői termetű” leányban első pillantásra meglátta a derűt, a tisztaságot, és azonnal tudta, hogy szobrához megtalálta a legideálisabb modellt – írta korábban Feiszt György Mesélő házak sorozatunkban.

Itt meghallgatja korábbi Mesélő podcastunkat arról, ki volt Gaál Erzsébet.