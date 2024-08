További országos adatokat is hozott: 454 projekt valósult meg, Sárváron közel 200 turisztikai fejlesztés történt, köztük a Spirit Hotel Thermal Spa beruházása is, amelyhez kormányzati forrás járult hozzá.

Müller-Pápai Zsuzsa, a hotel stratégiai igazgatója ismertette a projekt részleteit: szállodájuk 2020-ban csatlakozott az akkor meghirdetett Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 5 csillagos minősítéssel rendelkező szállodák fejlesztése programjához. A szálloda 270 szobájából 220 szoba teljes belsőépítészeti felújítását, a látványliftek megújítását és a finn szauna bővítését célozták meg. Az akkor másfél milliárd forintos büdzsére kalkulált pályázatot sikeresen teljesítették: közel 500 millió forint kormányzati támogatási összeget kaptak. A végül 2,5 milliárdból megvalósult fejlesztés szükségességét úgy indokolta: a 2008-ban nyílt hotel szobái megértek a felújításra, ha a szálloda továbbra is versenyben akart maradni. Ehhez évek óta tudatosan tervezett pénzügyi stratégiai is tartozott – a szükséges önerőt így tudták biztosítani. Végeredményként innovatív belsőépítészeti megoldások születtek két budapesti tervezőiroda elgondolásai alapján. Szolgáltatásbővítéssel is készültek a vendégeknek: javul az alvásminőségük az elektroszmog-csökkentett, illetve -mentesített szobák révén. Az igazgató végül a kivitelezőt méltatta: a működő szállodában megfeszített munka folyt. Négy ütemben zárták le a részeket, hogy a lehető legkevésbé zavarják a vendégeket a pihenésben.

Müller-Pápai Zsuzsa utalt rá, tervezik még a kert és a spa részlegen a masszázshelyiségek megújítását is. Ahhoz, hogy szállodájuk az élvonalban maradjon, folyamatos szinten tartásra és innovatív csapatra van szükség.