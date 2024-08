Folytatódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kiemelt, nyári ellenőrzése országszerte, így vármegyénkben is. A szokásos ellenőrzéseken (a nyugta- és számlaadási, az alkalmazottak bejelentési, az online pénztárgépek szabályos üzemeltetésével és a jövedéki termékek árusításával kapcsolatos kötelezettségek vizsgálata) kívül idén a turizmusfejlesztési hozzájárulás helyes megállapításának és megfizetésének vizsgálata is kiemelt figyelmet kap – tudtuk meg a NAV közleményéből. A szabályszegők most még többet kockáztatnak: augusztus 1-jétől duplázódott a mulasztási bírság, így akár kétmillió forintos szankcióval is számolhat az, aki be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, vagy elmulasztja a nyugtaadást.