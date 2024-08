Ono Hikariko, Japán magyarországi nagykövete látogatott Szombathelyre - derült ki a hivatalos közösségi oldalán közzétett bejegyzésből. A japánok tradicionális viseletébe, kimonóba érkezett a vasi vármegyeszékhelyre, ahol most járt először.

Nakano Yuko kimono-stylisttal közösen nézték meg Schmitt Csilla, a Magyar-Japán Baráti Társaság szombathelyi tagozatának vezetőjének gyerekkimonó gyűjteményét, amelynek a minősége és mennyisége is lenyűgözte a nagykövetet. Látta a japán teaházat is, amely Csilla Japán Kulturális Központ projektjének része.

Nem most járt utoljára a városban, már meg is van a következő időpont, ugyanis az idei, október 5-i Japán Nap alkalmából is ellátogat Szombathelyre.