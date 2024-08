A Tuboly Vince emlékére elnevezett kisbolygó, vagyis aszteroida sorszáma 231571, az elnevezése Tubolyvince, egyben írva. Majdnem öt év alatt kerüli meg egyszer a Napot, 2008. október 22-én fedezte fel a Piszkéstetői Obszervatóriumból Sárneczky Krisztián és Kárpáti Ádám – tudtuk meg Hegyi Norberttől, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagjától.

Tubolyvince - ezt a nevet visel a Tuboly Vince emlékére elnevezett kisbolygó

Forrás: VN/Hegyi Norbert

Fontos események a Csillagvizsgáló Alapítvány életében

Az alapítvány 2003-ban, a Mars nagy közelsége idején nagy érdeklődést keltett: több mint 600 látogató vett részt az éjszakai bemutatón. 2005-ben adták át az első Hegyháti Csillagvizsgálót, és 2012-ben nyílt meg a jelenlegi főépület. Tuboly Vince vezetésével az alapítvány számos kiadványt és naptárt jelentetett meg, hozzájárulva a csillagászat népszerűsítéséhez.

Tuboly Vince öröksége és csillagászati munkássága

Tuboly Vince, a csillagászat elkötelezett híve, több mint öt évtizeden keresztül dolgozott a tudomány népszerűsítésén. 1956-ban született, és már tizenévesen, 1971-től foglalkozott a csillagászattal. Többek között az első magyar üstökösészlelési hálózat szervezője is volt. 1976 és 1986 között magyar és részben angol nyelvű csillagászati folyóiratokat adott ki, mint a Comet Journal és az Üstökös.

Az 1980-as években Körmenden csillagászati szakkört tartott, majd az 1990-es évek végén merült fel benne az ötlet egy nyilvános csillagászati bemutatóhely létesítésére Hegyhátsálon. Az 2002-ben megalakult Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány nevéhez fűződik a csillagászat népszerűsítése a Vasi-hegyhát régióban.

A csillagász élete folyamán rengeteg megfigyelést végzett, fő témái közé tartoztak az üstökösök, kisbolygók, és változó csillagok. Norberttől megtudtuk: réges-régen Vince Magyarországon elsőként észlelt egy üstököst. Bizonyos értelemben felfedezte azt az üstököst, csak akkorra már a Föld másik részéről más csillagászok előbb észlelték, így sajnos nem lett az üstökös hivatalos felfedezője.

Az ismeretterjesztés is fontos részét képezte a csillagász életének: több mint 50 év alatt számtalan érdeklődő személy, csillagász, amatőr csillagász vehetett rész Tuboly Vince előadásain, bemutatóin. Az alapítvány tagjainak közös munkáját összegezve Tuboly Vince főszerkesztői munkájával több kiadvány és színes nagy fali naptár is készült, emellett a Vas Népe számára is sokszor számolt be csillagászati témákkal kapcsolatban.