A vasúti terepasztal építésével vette kezdetét a kockatábor második hete a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban. A celldömölki Somogyi László tagja a Kockabarátok egyesületének, hatalmas gyűjteményéből elsősorban az interaktív, játszós elemeket hozta magával. A tábor ötlete egy korábbi kiállítás alkalmával vetődött fel, a nagy népszerűségre való tekintettel pedig rögtön két turnust szerveztek.

A következő napokban egy kisebb lányos terepasztal is épül majd, pöttyözős játékra is a lehetőség, a több mint ötven kilogrammot nyomó ömlesztett kockakupac mellett pedig különböző építő versenyeket szerveznek, továbbá strandolás is szerepel a programok között.

Somogyi László elárulta: novemberben újabb kiállítást terveznek – nagyobbat, mint korábban.