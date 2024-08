- Több vagyunk mint egy kollégium. Az apartmanlakások külön fürdőszobával, mosógéppel, konyhával felszereltek. Nyáron turistaszállóként működünk, sok vendégünk van, szívesen jönnek hozzánk gyermekes családok. Idén például Budapestről, Debrecenből, de még Franciaországból is érkezett foglalásunk – mondta Gaspari Gápor szakkollégiumi igazgató, aki beszámolt arról is: a szükséges bútorok, berendezések cseréje rendszeres; a távlati tervek között pedig a Hollán Ernő utcai műemlékvédelem alatt álló épület energetikai korszerűsítése is szerepel.