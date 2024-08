Tankönyvosztás terén tett körképünk során:

jártunk vármegyeszékhelyen, a Bolyaiban,

megkérdeztünk kisvárosi iskolát Jánosházán,

és megkérdeztünk egy faluban is iskolát, Jákon.

Nagy a nyüzsgés Szombathelyen az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. Az udvar felőli bejáratnál ottlétünkkor folyamatos az érkező és induló szülők és csemetéik forgataga. Két asztalnál fogadják őket, és ott vehetik át a már előre elkészített csomagokat, méghozzá nagyon gördülékenyen és kevés idő alatt. Pedig a könyvhegyek hatalmasok, azaz, igen sok átvevőre számítanak. Körülbelül tizenötezer kiadvány van itt, és összesen körülbelül ezren jönnek értük: 12 évfolyam 32 osztálya.

Tankönyvosztás Szombathelyen

Balai Zsuzsa kisfiával, Gőbölös Kevinnel érkeznek. Az ötödik osztályba induló kisfiú nagy kíváncsisággal beszél a kezdésről: kik lesznek a társak, milyen osztályba kerül? Kedvence a matek, és szeret mozogni is. Veszprémből most költözött a család Szombathelyre. Az alsó tagozatot, azaz az első négy évet ott járta ki, tehát nagy lesz a váltás. A szülők az itteni tantervre kíváncsiak: mik lesznek a változások? Jókat hallottak erről az iskoláról ismerősöktől is, de tájékozódtak több forrásból is – így esett erre a választás.

Piri Adrienn két gyermeke is ide jár: a negyedik és hatodik osztályt kezdik meg. Ez nem is meghökkentő, hiszen ő maga is itt dolgozik… Az új tanév már csábítja is őket, főleg a társak miatt, de valamennyire persze a vakáció végét is sajnálják. A kicsi némi szorongással is várja az idei évet, mert januárban felvételizni fog a nyolc osztályos gimnáziumba. Persze számíthat a nagytesó rutinjára és segítségére is…

Olivér anyukájával, Horváth-Németh Zsófiával lépeget az asztalhoz. Kissé megilletődött, de ez nem is csoda, hiszen az első elemit kezdi meg a jövő hétfőn. A kedves fogadtatás azonban feloldja, és így azt is megosztja velünk, hogy Uraiújfaluból érkeztek, szeret kosarazni, és már úszni is tud. Ez örömteli hír, mosolyogva hívják fel a figyelmét az uszodára, és még azt is megtudja, ki fogja szárítani a haját csobbanás után. Szeretne megtanulni mielőbb írni és olvasni – a kapott nyolc tankönyvet viszont már ügyesen megszámolja. Édesanyja közben elmeséli, hogy férje vállalkozása itt van a városban, napjaikat itt élik, tehát kisfia már bölcsi óta szombathelyi közösségekhez szokott. Iskolaválasztáskor fontos szempont volt, hogy jó tanulási és sportolási lehetőségeket biztosítson az intézmény.