A párizsi ötkarikás játékok árnyékában a magyar labdarúgócsapatok megkezdték nemzetközi szereplésüket. A Bajnokok Ligája selejtezőjében az FTC az első körben simán, 7-1-es összesítéssel kiverte walesi riválisát, a következő forduló első meccsén viszont körülbelül ugyanolyan simán kikapott a dán bajnoktól – mégpedig 2-0-ra. Márpedig, ha a zöld-fehérek idén sem kerülnek a Bajnokok Ligája csoportkörébe, az a szakmai – mondjuk úgy – kudarcon túl jókora anyagi bukta is lehet a költségvetésben. Igaz, a visszavágón, hazai pályán, nagyjából telt ház előtt ledolgozható a hátrány. Ilyenkor (is) látszik, mennyire hiányzik elölről az FTC szentpéterfai származású válogatott támadója, Varga Barnabás. Esetében egy fecske is csinálhat nyarat!

Kudarc vagy feltámadás? Az FTC-nél most dől el minden!

Fotó: Mirkó István / Forrás: MW-archív