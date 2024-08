A kétéves, különleges vérvonalból származó Suny-t Koreából hozotta haza gazdája – elsősorban tenyésztés céljából, de számos versenyen is részt vettek már. – Erzsébet királynő által vált ismertté a corgi fajta, eredetileg marhák terelésére, őrzésére használták – mondja Székely Erika, akivel még a versenyt megelőző percekben beszélgetünk. Elárulja: Suny amilyen mozgásigényes, annyira jól érzi magát a kanapén heverészve is. Igaz, meg is kap mindent, amire szüksége lehet, kizárólag kutyatáppal etetik. Itt van a csemepeszkopácsi kutyakiállításon az egyik “gyermeke”, a 17 hónapos Menta is, neki ez az első megmérettetése, lelkesen szaglászik, fedezi fel a terepet.

Kutyakiállítás Csempeszkopácson: sokféle fajtával találkozhatnak a rendezvényre kilátogatók

Fotó: © Cseh Gábor

Nagy tér, a mancsoknak megfelelő talaj, befogadó közösség – sorolja Winhoffer Tamás Ottó, az ÉDEN Kutyás Sport és Szabadidős Egyesület elnöke, mi a jó kutyakiállítás titka. Csempeszkopácson ugyanis minden feltétel adott: a két évvel ezelőtti rendezvény sikerén felbuzdulva döntöttek úgy, idén ismét pályáznak a szervezésre.

Krenner Róbert, a település polgármestere köszöntőjében kiemelte: örömmel adnak otthont a színvonalas eseménynek, a résztvevőknek pedig azt ajánlotta, ha tehetik, fedezzék fel a falut, ismerjék meg nevezetességeit.