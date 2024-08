A Vasszécsenyben található Ó-Ebergényi kastély impozáns kertje ad otthon idén is az Ó-Ebergényi Vigasságoknak. A nap folyamán kézműves vásár, workshopok, arcfestés, mini póni lovaglás, élő csocsó és kertmozi is várja a látogatókat. A gyerekek számára óriás légvárak és több mint 20 féle gyerekjáték biztosít szórakozást. Ha megéheznénk lángossal, kürtős kaláccsal és bográcsban készült ételekkel is készülnek a szervezők.

Az arcfestés korábban is népszerű program volt az Ó-ebergényi Vigasságokon

Forrás: Horváth Desits Nikolett

Ingyenes a belépés az Ó-ebergényi Vigasságokra

A rendezvény 9:00 és 19:00 óra között tart, a belépés ingyenes. így a család minden tagja megtalálja a számára legkedvesebb programot. Az esemény célja, hogy a környékbeli települések lakói számára kellemes kikapcsolódást nyújtson, és erősítse a közösségi összetartozást

A 2020-ban hagyományteremtő szándékkal indított rendezvényre a környező települések szórakozni, kikapcsolódni vágyó apraját-nagyját hívjuk és várjuk - fogalmazott Horváth-Desits Nikolett szervező, az Ó-ebergényi Kastély üzemeltetője.

Az Ó-Ebergényi Vigasságok keretében 15 órától kezdetét veszi a Hobbi Kutyák Szépségversenye, itt értékes nyereményeket kaphatnak a négylábúak és gazdáik. Idén lesz először kutya-gazdi hasonmásverseny, amire már most nagy az érdeklődés, több nevező is van - tudtuk meg Varga Gábortól, a Pannon Kutyasport Egyesület vezetőjétől. Mint elmondta az idei nyolcadik sajtóreggelin, harmadik alkalommal lesz Hobbi Kutyák Szépségversenye Vasszécsenyben, 2022-ben 17 településről 87 nevezés érkezett, tavaly már 30 településről 103 kutya versengett az első helyekért, köztük külföldről is.

A nevezés feltételei és a kategóriák a szépségverseny eseményében találhatóak.