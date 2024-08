A Savaria Karnevál idén is különleges élményeket ígér, amelyhez a Városi Vásárcsarnok is csatlakozik egyedi programokkal. A karneváli forgatagban a piac standjai szintén ünnepi köntösbe öltöznek, így a látogatók nemcsak a szokásos gazdag kínálatra számíthatnak, hanem korhű ruhákba öltözött árusokra, kóstolókra, és élő hegedűszóra is.

Savaria Karnevál 2024: A Vásárcsarnok is készül

Forrás: Szombathely Városi Vásárcsarnok





Augusztus 22-én, csütörtökön, 13 és 16 óra között a piacra látogatók igazi időutazáson vehetnek részt, ahol a helyi termelők portékái és hagyományos magyar ízek várják őket. A délelőtti vásárcsarnokban hurka, kolbász, kecskesajt, lángos és velős pirítós csalogatják az ínyenceket, délután pedig a termelői piac különlegességei kerülnek a középpontba. A 13 órakor induló „Tekintsen be a kulisszák mögé!” termelői piactúra során a látogatók megismerkedhetnek az őstermelőkkel, kistermelőkkel, és részletes bemutatót kapnak a kóstolópontokon. A részvételhez regisztráció ajánlott, az [email protected] e-mail címen, melynek határideje augusztus 19. hétfő, 12 óra.

Vásárcsarnok programok - Savaria Karnevál

Az augusztus 23-i, pénteki programok 10 órakor veszik kezdetüket, amikor a piac teljes termékkínálatával, fröccsterasszal, selfie ponttal és kreatív gyereksarokkal várja a látogatókat. A nap különleges eseménye a „Cirkusz Parti,” ahol az InciFinci gyermekfoglalkoztató gondoskodik a legkisebbek szórakoztatásáról. A program ingyenes, de regisztráció szükséges, melynek határideje augusztus 16, péntek, 12 óra.



Augusztus 24-én, szombaton a piacra látogatók betekintést nyerhetnek a gombák világába egy különleges piactúra keretében, amely 10 órakor indul a Piacfelügyelő pulttól. A túra során a résztvevők felfedezhetik a piac működését és megkóstolhatják a friss lángost is. A programot élő zene, fröccsterasz, selfie pont, lufi, és kreatív gyereksarok egészíti ki.



A karnevál utolsó napján, augusztus 25-én, vasárnap a piac egy igazi zenei utazást kínál a látogatóknak. A reggel 7:30-tól 11:30-ig tartó Lemezbörzén használt és új lemezek, cd-k, lemezjátszók, koncertpólók között válogathatnak az érdeklődők. A délelőtt során egyedi fényKÉPESlap készítésre is lehetőség nyílik, amely különleges emléket kínál a karneváli napokról. A részletes programkínálat ide kattintva elérhető.