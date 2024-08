Zaxné Simon Erzsébet 1985-től dolgozott a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-nél és jogelődjeinél. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karának elvégzése előtt, az erdészeti társaság fakitermelő brigádjában hossztoló volt. Életpályáját – ahogy ő fogalmaz – erdei segédmunkásként kezdte, majd műszaki gyakornok, műszaki fejlesztési- később kereskedelmi, fejlesztési előadó, laborvezető, erdőművelési előadó, majd 2011-től erdőművelési csoportvezető munkakört töltött be, 2017 decemberétől 2024-es nyugállományba vonulásáig erdőművelési, természetvédelmi és ökoturisztikai osztályvezető. 1997-től a társaság Szövettenyésztő Laboratóriumának vezetőjeként fontosnak tartotta a bel- és külföldi piackutatáson alapuló új fajták, fajok szaporítás technológiájának nagyüzemi felhasználásra alkalmas kidolgozását, bevezetését, a takarékos gazdálkodást. A mikroszaporító laboratórium 2010-es megszűnése után a társaság erdőművelési szakterületén folytatta lelkiismeretes és pontos munkáját, ahol maggazdálkodással, csemetetermesztéssel, erdősítéssel, erdei iskolával kapcsolatos feladatokkal és ökoturisztikával összefüggő pályázatokkal is foglalkozott. 2014-ben kitüntetéses minősítéssel végezte el az Erdészeti Növényvédelmi Szakmérnök képzést. Aktívan közreműködött az Országos Közfoglalkoztatási Program sikeres végrehajtásában és a jelenleg is zajló Országos Mintafásítási Program megvalósításában is.

Monostori Miklós 1980-ban végzett az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán. Pályafutását a Szombathelyi Erdészeti Zrt. jogelődjénél gyakornokként kezdte, majd a Sárvári Főmérnökségen mélyépítési, később erdőművelési előadó, pagonyvezető, erdőművelési műszaki vezető, 2008-tól 10 éven át, nyugdíjba vonulásáig a Sárvári Erdészeti Igazgatóság erdészeti igazgatója volt. Az erdők felújítását mindig a lehető legjobb minőségben végezte, vezetőként fegyelmezett, pontos munkát várt el, ez kimagasló gazdasági eredményeket is hozott. 1981-től tagja az Országos Erdészeti Egyesület Szombathelyi Helyi Csoportjának, számos szakmai rendezvényen osztotta meg a közel négy évtizedes szakmai munkássága során az erdőről megszerzett tapasztalatait.