Az idén is meghirdették a Magyar Örökség Díjas „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” programot, melyet az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Kft. koordinál.

Magyarok kenyere: Vasban 22 ezer kilogramm búzát adtak át őrlésre

Fotó: © Cseh Gábor

Már nemcsak egy program, hanem kötelezettségek nélküli nemzeti együttműködés határon innen és túl, amelyben az adományok szívből és önzetlenül jönnek. Kulturális program is, amely elősegíti a társadalmi és területi összetartozást, és amely a nehézségek ellenére sem fáradt meg – fogalmazta meg a Magyarok Kenyere programról ünnepi beszédében Németh Balázs. A Vas Vármegyei Gazdakörök Szövetségének elnöke rámutatott: a vasi gazdák büszkék lehetnek magukra, hiszen az országos szinthez hasonlóan itt is folyamatosan nőtt az adományok mértéke, tavaly összesen 93 magánszemélytől és cégtől érkeztek. Huszonkétezer kilogramm búzát adtak át őrlésre, 13 ezer 200 kiló liszt készült, amelyből tíz szervezet részesült. S az adományok az idén is gyűlnek a gazdáktól, akik sok nehézséggel néznek szembe manapság.

Magyarok kenyere: a magyar gazdák lelkéből fakad

Ünnepnek nevezte a Vas vármegyei Búzagyűjtő Napot Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke.

Jakab István, a MAGOSZ elnöke ünnepnek nevezte a napot

Fotó: © Cseh Gábor

A programról azt mondta: a magyar gazdák lelkéből fakadt. – Ma már az egész Kárpát-medence összefog – a magyar gazdák, a magyar vidék ünnepi eseménysorozatává nemesült a kezdeményezés – mutatott rá.

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke a gazdák összefogását úgy méltatta: áldásos tevékenységük nemcsak a szakma ékessége, hanem a rászorulók életkörülményeinek javítását is szolgálja.

Horváth József pápai prelátus áldotta meg a termést. Az eseményen részt vett a NAK Vas vármegyei elnöke, dr. Pusztavámi Márton, valamint Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere Alapítvány elnöke is.