Férje Molnár János (1930-1985) az Állami Gazdaságnál dolgozott. Házasságukból két lányuk született: Katalin és Erika. Dobos Kati néni munkásságát közelről láthatták a jákiak: nagyon sokan fordultak meg a szárnyai alatt, mint jáki általános iskolás gyerekek. Erika lánya Székesfehérváron futott be hasonlóan szép pedagógiai pályát. Mariska néni méltán büszke mindkettőjükre!

Négy unokája és hét dédunokája született. Úgy is szólítják a családban: Dédi. Mariska néni sokat járta a falut és a környéket: a meteorológiai szolgálatnak és a statisztikai hivatalnak végzett adatgyűjtést. Emellett szabást és varrást is vállalt, a Singer varrógép most is az étkezőben áll.

Mariska néni friss és jókedvű, vidáman és szívesen mesél a falu régi életéről, a külföldi és belföldi utazások élményeiről. Követi a világ híreit, tájékozott. Tartalmas, szép életet él mind a mai napig és mindenkit biztosított arról, hogy nem is fogja elhagyni magát.

Isten éltesse Mariska néni!