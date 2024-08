Az óvoda július 29-én négy hétre zárta be a kapuit, a bölcsőde egy héttel tovább, július 30-ig fogadta a kisgyermekeket.

Pálma Kinga óvodavezető a játszóudvaron

Fotó: Tóth Katalin

A nyári szünetben volt alkalom arra, hogy a Pitypang csoportban felszedjék a parkettát, aljzatbeton készült, arra pedig új parketta burkolat kerül a napokban. Kifestik a helyiséget, és a régi helyett új beépített szekrény is várja majd a gyerekeket, miután visszatérnek a nyári szünetről. Több csoportszobába vásárolnak még új játéktároló polcokat, egyéb bútorokat a meglévők kiegészítéseként – tudtuk meg Pálma Kingától. Az óvodavezetőtől megtudtuk, az idén sem maradt el a nagytakarítás: a dajkák takarították és fertőtlenítették át a csoportszobákat és a közös helyiségeket. A kiállításoknak helyet adó ovigaléria is felfrissül: új – fehér – színt kap a nyáron. Nem csak bent, kint is történt változás: az udvari játékokat lemosták, védőfestékkel kente le őket a karbantartó, hogy óvják a fát az időjárás viszontagságaitól. Még tavaly ősszel elkészült a kerítés a játszóudvar mögötti nagy zöld területen, amelyet az elkövetkezőkben szeretnének majd néhány játékkal benépesíteni – nem sokkal, mert kell a tér, ahol nagyokat tudnak szaladgálni a gyerekek. A játszóudvaron telepített három magas ágyást is oda viszik majd át, sőt további három ágyást telepítenek, hogy mind a hat csoportnak legyen sajátja, amelyben növényeket gondoz – ezt is megosztotta Pálma Kinga.

Augusztus 26-án, jövő hétfőn nyitnak. Egy hétig ügyeletet tartanak, szeptember 2-től kezdenek a régi és az új ovisok is. Hat csoporttal működnek – 26 fős csoportokkal számol a vezető, kivéve a legkisebb, 21 fős Pitypang csoportot. Mindegyikben három kolléganője foglalkozik a gyerekekkel: a jelenlegi helyzet szerint három csoportban két-két óvónő és egy dajka; a másik háromban egy-egy óvónő és egy pedagógiai asszisztens, mondta. Hozzátette: ha minden a tervek szerint halad, még az idén zöld óvoda címet szerezhet a vépi.