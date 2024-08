Közösségi oldalán osztott meg jó tanácsokat a karnevál idejére a Vas vármegyei rendőrség. Elsőként fontos feltennünk a kérdést, mikor kell hívni a rendőrséget, ha eltűnik a gyerek? A hatóságok válasza szerint, ha az eltűnéssel kapcsolatban bármilyen szokatlan körülményt észlelünk, azonnal. Egyéb esetekben a belső biztosítás embereit vonjuk be a keresésbe, ők rádiókapcsolatban állnak egymással, ezután tárcsázzuk csak a segélyhívót.

Fontos a kicsikkel is tisztázni már a karneválra érkezést előtt, hogy miként cselekedjenek, ha elkeverednek tőlünk. A rendőrök szerint jó megoldás, ha a nagyobb színpadokat beszéljük meg találkozópontnak, itt a hangosbemondók is nagy segítséget nyújthatnak.

Egyszerű, azonban annál jobb megoldás a rendőrök serint az is, ha a kisgyermek karjára rögzítjük telefonszámunkat, erre egyébként a Karnevál szervezői is gondoltak, a rendezvény információs pontjain díjmentes névkártyák is elérhetőek. Ezeket kitöltve adjuk a gyermeknek, aki ha elkeveredik tőlünk, ezekkel tud segítséget kérni akár másoktól is.

Mint írják, a karnevál ideje alatt az információs ponton a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei is jelen vannak, akik szintén segítenek, ha megtörtént a baj.