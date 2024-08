Olvasónk tájékoztatta szerkesztőségünket arról, hogy az egyik vépi családi háznál egy mentőautót és mellette három rendőrautót is látott. A háznál korábban is tapasztaltak már hangos veszekedéseket, balhézásokat, mégis feltűnő volt szombat reggel a fokozott rendőri jelenlét. Az ügyben megkerestük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk, miért vonult több rendőr is a vépi családi házhoz szombaton a reggeli órákban, illetve arról is érdeklődtünk, milyen intézkedések történtek.

Elektronikusan a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva, a kollégák egy biztonsági intézkedésnél segítettek a mentőszolgálat munkatársainak

- írta Seffer Lilla r. őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kérdéseinkre.

A rendőrségi válasz alapján elküldtük kérdéseinket az Országos Mentőszolgálathoz is.