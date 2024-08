Mint arról korábban írtunk, hétfőn szörnyű tragédia történt Norvégiában: a sárvári Gárdonyi-iskola diákja halt meg, miután folyóba esett a családi vakáción. Donát 13 éves volt, szeptemberben ment volna nyolcadik osztályba. A fiút az iskola is gyászolja, a szörnyű tragédiára a bejáratnál fekete zászló emlékeztet. Donát szorgalmas, jó tanuló diák hírében állt, májusban az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésbiztonsági versenyének döntőjének szabályossági versenyén első helyen végzett.

Minden Donát ellen dolgozott - A 13 éves fiú emlékére lobog a fekete zászló a Gárdonyi-iskola bejáratánál

Fotó: Unger Tamás

Sárváron mindenkit megrázott az eset. A város egyik lakója elmondta, hogy a családot kedvesnek és mindig vidámnak, mosolygósnak ismerték meg, akik sokat jártak együtt túrázni.

Nem volt telefon a fiú kezében

Egy másik sárváritól megtudtuk: csütörtökön az édesapa információink szerint a Facebook-profilján tisztázta a baleset körülményeit. Úgy tudjuk, leírta, hogy fiuk gyakorlott túrázó volt, ezúttal pedig a leírás alapján egy könnyű túrát választottak maguknak. Az útvonalon Donát egy nagy lapos kőről lelépve csúszott meg, ekkor még hátra nézve tudott segítséget kérni. Ezt követően a vízbe csúszott, a telefonja, amivel képeket készített végig a zsebében volt elő sem tudta venni.

Az apa a balesetet látva rögtön a fia után vetette magát, de egy szikla alá, majd odébb sodorta a víz. Mire visszafutott, Donát kezét már egy idegen férfi fogta. Fél órán át, a segítség kiérkezéséig próbálták kimenteni, sikertelenül. Minden Donát ellen dolgozott. Az apuka posztjában értesüléseink szerint köszönetét fejezte ki a mentést végzők felé.

Tragédia a vakáción

Mint arról korábban írtunk: a balesetről a norvég VG portál számolt be elsőként, akik a norvég rendőrségtől kapott információkra hivatkozva leírták, a sárvári család egynapos kiránduláson volt Kvinnherad településen. A túra útvonalán a gyermek egy sziklán csúszott meg és a Bondhuselva folyóba csúszott, ahol azonnal elragadta és nem sokkal később el is nyelte a víztömeg. A fiút többen is próbálták megmenteni, sikertelenül. A rendőrség 11.36-kor kapott bejelentést a balesetről, a fiút 13.50 körül tudták kiemelni a vízből, amikor is azonnal életmentő elsősegélynyújtást végeztek rajta, később a haukelandi kórházba szállították, ahol megállapították, hogy az életét már nem lehet megmenteni – írták.