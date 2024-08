Nem is lehetett volna alkalmasabb időpont egy sportpszichológussal való beszélgetésre, mint a párizsi olimpián a magyar kardcsapat elképesztő izgalmakat hozó mérkőzését követő óra. Fülöp Ákos a szombathelyi közönséget igyekezett eligazítani az iskola-edzés-otthon Bermuda-háromszögében.

Fülöp Ákos előadása kezdetén kiemelte, hogy az élet bármely területéről is legyen szó, elengedhetetlenül fontos, hogy az ember élete végéig fejlessze, képezze magát, saját élményeket és ezáltal önismeretet szerezzen. A szakember rávilágított, hogy bár napjainkban nagyon népszerű a pszichológia tudománya, továbbra is tartja magát a nézet, hogy az, aki pszichológushoz fordul, beteg. Pedig valójában ennél sokkal többről van szó. A mentális egészség kialakítása és megőrzése legalább olyan fontos, mint a kóros állapotok kezelése. Sőt, a sport területén elképesztően hangsúlyos a lélek karbantartása is, mondta.

De vajon kinek a feladata ez? Egy sportoló fiatal életében a szülei mellett kiemelten fontos szerepet játszik az edző, de vajon az ő dolga-e, hogy mentálisan támogassa a versenyzőt? És a szülőnek mekkora szerepet kell vállalnia a fizikai felkészítésben? Van-e diffúzió ezek között a szerepek között? – ezekre a kérdésekre is válaszolt. A túlságosan részt vevő szülőket úgy jellemezte: nagyon könnyen esnek abba a hibába, hogy beleavatkoznak a gyermek fejlődésébe, ráerőltetik az akaratukat a sportolóra és olykor az edzőjére is. Ilyenkor egyre növekszik a teljesítménykényszer, ami magával hozza a frusztrációt is. Tapasztalata szerint nem ritka, hogy ezek a szülők éles konfliktusba keverednek a trénerrel vagy az iskolával. Ezzel szemben a nem részt vevő szülő érdektelennek tűnhet a gyermek számára, aki ettől mindinkább egyedül érzi majd magát. A visszaigazolás hiánya pedig önbizalomvesztéshez vezethet. Nem meglepő tehát, hogy Fülöp Ákos azt tanácsolja a „sportszülőknek”, hogy próbáljanak megmaradni valahol félúton, az úgy nevezett közepesen részt vevő szülő pozíciójában.

Lássák be, hogy a sport szakma, amihez minden bizonnyal az az edző ért a legjobban, akinek a gondjaira bízták a gyermeküket, és ne próbálják uralni a sportteljesítményt. Ugyanakkor álljanak készen arra, hogy a sikerekkel és kudarcokkal megküzdeni próbáló fiatalt érzelmileg támogatni tudják. Jelentsenek biztos pontot, akiknek nem az aranyérem az igazi érdem, hanem a küzdés, a kitartás, valamint a fejlődés. Rendkívül fontos a megerősítés és a jutalmazás, de az értékelést meg kell hagyni a szakembernek, hangsúlyozta. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a személyes fejlődés legyen a fókuszban, és az esetleges hibákat ne katasztrofizáljuk. Adjunk keretet a gyermeknek, ami irányt tud mutatni számára – javasolta. Mérlegeljük, hogy a túl korai „bevetés” esetleg gyors kiégéshez, vagy mély csalódáshoz vezethet. Manapság nem ritka, hogy tinédzserek tűnnek fel felnőtt versenyeken hihetetlen eredményekkel. Kérdés azonban, hogy ezek a fiatalok valóban felkészültek-e fizikálisan és főként mentálisan ekkora kihívásokra – ez is témát adott az előadásán. Véleménye szerint a stabil eredményekhez elengedhetetlen lenne, hogy a kezdő