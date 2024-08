A Mediaworks Hungary Zrt. érdekeltségébe tartozó 19 vármegyei lap előfizetői vehettek részt a június 24–július 6. között rendezett, már hagyományosnak számító nyereményjátékon. A Mozaikkeresőben csak azok vehettek részt, akik a játék ideje alatt fizetett előfizetéssel rendelkeztek. A legtöbb játékosszelvényt Vas vármegyéből, a Vas Népe előfizetői küldték be.

Mozaikkereső nyereményátadó a Vas Népe szerkesztőségében: Lőrincz-Farkas Eszter főszerkesztő adja át a fődíjat Horváth Róbertnek

Fotó: Cseh Gábor

A fődíjat, az 1 millió forint értékű OTP Travel utazási utalványt Vasban Horváth Róbert nyerte, aki érdeklődésünkre elmondta, még nem tudják, milyen úticélt jelöljenek ki maguknak.

– Mióta az eszemet tudom, olvassuk a Vas Népét, szüleim is járatták, 2000 óta pedig én is előfizető vagyok. Általában a feleségem nevez be ezekre a játékokra, ezt is ő intézte. Volt kollégámtól tudtuk meg, hogy nyertünk pont aznap, amikor hazaértünk horvátországi nyaralásunkból – fogalmazott Horváth Róbert.

A főnyereményen kívül is lehetett még nyerni. A nagyképernyős televíziónak Vasban Péntek Ferenc szombathelyi olvasónk örülhetett. Ötvenezer forint értékű Spar-utalványt Káldi Zoltánné celldömölki, Nagy Tiborné olaszfai és Zab Gábor jáki olvasóink nyertek. Tízezer forint értékű Spar-utalvánnyal gazdagodott Sipos Éva szentgotthárdi, Vörös Istvánné váti, Szakos István sótonyi, Koledics Józsefné sárvári és Horváth Ferencné körmendi olvasónk.