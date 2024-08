– Az időjárás is kedvezett, a nagygeresdiek is vevők voltak a rendezvényre – mondta Németh Lajos polgármester. – Délelőtt sportrendezvények voltak, délután a hivatalos megnyitó után következtek a kulturális programok, volt néptánc- és mazsorettbemutató, de helyi fiatal lányok, as - szonyok, fiúk is előadták műsorukat. A falunapon adták át a nagygeresdi kitűnő tanulóknak a díjakat, a polgármester felajánlásából pedig társasjátékot is kaptak a könyv mellé. A falunap jó alkalom volt az összegzésre is.

Németh Lajos kiemelte: a Magyar falu program révén 2020-ban az elsők között kaptak falubuszt. A jármű jó szolgálatot tesz, már több mint 80 ezer kilométer van benne. 2023-ban építették ki a térfigyelő rendszert. Saját forrásból, valamint a Belügyminisztérium támogatásával három kilométernyi járdát újítottak fel. A településfásítási programban idén 21 csemetét nyertek. Közben már készülnek a télre.

– A szociális tűzifa program keretében 26 köbméternyi fát nyert településünk – folytatta Németh Lajos. – Az igényeket augusztus végéig lehet benyújtani. – Szívesen vettem részt a 28. nagygeresdi falunapon és a geresdi találkozón, ahol segédkeztem a díjak átadásán és az eredményhirdetésben – mondta Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. – Gratuláltam a polgármester újraválasztásához. A közös munka egyik nagy eredménye volt a faluház felújítása. Az olyan közösségekben, mint a nagygeresdi, van az erő és a kulcs ahhoz, hogy a nemzeti értékrendet tudjuk építeni a jövőben is – húzta alá Ágh Péter.