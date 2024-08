A körforgalomból jobbra kikanyarodok, ahogy kell. És mindjárt meg is állok a zebránál. Ahogy kell, igen. Balra ugyanis ott a két hölgy, pontosan a zebra (na jó, gyalogos-átkelőhely) tövében. Ott állnak. Én meg itt, ugye. És nézem őket – ők viszont egyáltalán nem néznek engem. Rám sem. Felém sem. A mögöttem – szintén megálló – autós viszont valószínűleg igen. Ezt erősíti meg előbb villantás, majd finom kürtölés formájában. Ezt az ötletet el is lopom tőle. Hiába: a hölgyek továbbra sem reagálnak. Na, mégis: a harmadikra. Intek, hogy: tessék! Mutatok zebrára, járdára – mire végre valami felrémlik nekik. Reakció? Dühös mutogatás. De hogy egyértelmű legyen: rám is ripakodnak: „Nem látja, hogy csak beszélgetünk?!”