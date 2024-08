A vasvári önkormányzat tájékoztatása szerint a vérvételi ellátás augusztus 3-án (szombaton), tehát az áthelyezett munkanapon elmarad, továbbá nem lesz az Egészségházban fogászati ellátás, valamint a járóbeteg szakrendelések is elmaradnak. Ugyanakkor a fizioterápiás szakrendelésre előjegyzett betegek ellátása a szombati napon is megtörténik, valamint előjegyzés is kérhető 08.00-12.00 óráig az alábbi telefonszámon: +36/30/097-3703. Augusztus 19. (hétfő) és augusztus 20. (kedd) munkaszüneti napokon az Egészségház és a vérvételi hely is zárva tart.