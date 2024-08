Jól szerepeltek az eb-szurkolói zónás vendéglátóegységek, július második hetében azonban mintegy 245 kilogramm terméket vont ki a forgalomból továbbá négy esetben indított eljárást a hatóság a Balaton parton. Folyamatosan érkeztek a hírek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól, de konkrét vasi adatokkal nem találkoztunk a közleményekben. Ebben az esetben a nincs hír jó hírt jelent, de biztos, ami biztos: utánajártunk.

Érdemes betartani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tanácsait

Két esetben szabtak ki pénzügyi bírságot

Megtudtuk: Vas vármegyéből nem érkezett jelzés élelmiszer fogyasztásával összefüggésbe hozható megbetegedésről, annak gyanújáról a hivatalhoz. Az ellenőrzéssorozat alkalmával a Vas vármegyei felügyelő kollégák ezidáig összesen 57 vendéglátóhelyet ellenőriztek. A vizsgálatok egyaránt kiterjedtek a Foci EB idejére kitelepült vendéglátókra, a strandbüfékre és a mozgó vendéglátó-ipari egységekre. Nagyobb élelmiszer-biztonsági hibát nem tapasztaltak. Főleg dokumentációs problémákat, a dolgozók egészségügyi könyvének hiányát, továbbá a mosogatási feltételek hiányát állapították meg - összesen két esetben indult eljárás, a kiszabott bírság összege 165 000 forint.

Jó tudni: vannak árulkodó jelek

Érdemes hűtőládát, hűtőtáskát magunkkal vinni hosszabb útra, szendvicsek készítésénél pedig kerüljük a felvágottak használatát Az utazócsomagba kerüljön szappan, kéztörlő, kézfertőtlenítő kendő. Étkezés előtt mindig mossunk kezet. Részesítsük előnyben az alaposan hőkezelt (átsütött, megfőtt) ételeket.

Egy vendéglátóhely higiénés állapotának megítéléséhez vannak árulkodó jelek – tudtuk meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal válaszából.

A kiszolgáló személyzetnek van-e munkaruhája, milyen a kiszolgálás, ugyanaz a dolgozó adja-e ki az ételt, aki a pénzt is kezeli? Vegyük szemügyre a vendéglátóhely környezetét is: mennyire szemetes, mennyire ragacsosak az asztalok, székek. Kerüljük azokat a helyeket is, ahol nagyon hosszú az étlap.

Magunk is sokat tehetünk a biztonságunkért

A nyári melegben gyorsabban szaporodnak a megbetegedést okozó baktériumok, mint például a Salmonella. Grillezésnél a megfelelő átsütés, és a gyors elfogyasztás mellett nagyon fontos az eszközök megfelelő használata: elkészült húshoz véletlenül se érjen hozzá az az eszköz, amivel a nyers hús került a grillre. Csirke grillezésekor az eszközök keverésével az egész vendégség Campylobacter fertőzését kockáztathatjuk.