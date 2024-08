Szombathelyen, az ELTE Savaria Egyetemi Központban (SEK) augusztus 27-én startolt el az idei Gólyahét, amely során több mint kétszáz elsőéves diák kapcsolódhat be az egyetemi életbe - tudtuk meg az intézmény közösségi oldaláról. Mint írják, a gólyák a megnyitó előtt már rengeteg teendőt elintéztek: beköltöztek a kollégiumokba és a szükséges adminisztrációs folyamatokat is lezárták, így hivatalosan is az Eötvös Loránd Tudományegyetem közösségének tagjaivá váltak.

Gólyahét 2024: Lenkai Nóra, az ELTE SEK rektori biztosa is köszöntötte a gólyákat

Forrás: ELTE SEK facebook oldal/Kleinhappel Miklós

Fantasy világ az idei gólyahéten

A Gólyahét megnyitóján Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa is köszöntötte az újdonsült egyetemistákat. Beszédében gratulált nekik a sikeres felvételihez, és kiemelte, hogy büszkék lehetnek arra, hogy az ország egyik legelismertebb felsőoktatási intézményének hallgatói lettek. Lenkai hangsúlyozta, hogy a szombathelyi campus egy összetartó és támogató közösséget nyújt, és arra ösztönözte az elsőéveseket, hogy aktívan vegyenek részt az egyetemi élet alakításában.

Az eseményen részt vett Lenner Tibor, az ELTE SEK Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának igazgatója is, aki azt kívánta az új hallgatóknak, hogy az itt szerzett élmények hosszú évek múlva is emlékezetesek maradjanak, és sok mesélni valóval gazdagítsák életüket.

A posztból az is kiderül, hogy szombatig tartó gólyahetet idén a fantasy világ ihlette. Makrai Csaba, az ELTE BDPK Helyi Képviseletének koordinátora elmondta, hogy a hagyományos programok idén sem maradnak el, amelyek középpontjában a közösségépítés áll. A résztvevők különféle játékos és ügyességi feladatok révén gyűjthetnek értékes pontokat, miközben a szórakozás is garantált: az estéket bulik zárják, ahol olyan ismert fellépők gondoskodnak a jó hangulatról, mint Dr. BRS és Pixa.

Ma az is kiderül, hogy melyik "gólyacsapat" volt a legeredményesebb a versenyben, és melyikük viheti haza a győzteseknek járó kupát.