A BMKE nyári táborában idén 24 fős nemzetközi diákcsapat vett részt, mivel Burgenlandon és Alsó-Ausztrián kívül Olaszországból és Svájcból is érkeztek többnyelvű családi háttérrel rendelkező diákok. A közös cél a nyári kikapcsolódás mellett, a magyar nyelvtudás gyakorlása volt. A délelőtti magyar nyelvórákat Pados Csilla, a Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium magyar tanárnője vezette. A diákok - akik a 8-16 éves korosztályból érkeztek - nyelvtudásának megfelelő szinten zajlottak a foglalkozások. A nyelvórák témái között voltak Magyarország nevezetességei, valamint a diákok tündérekről és gnómokról írtak egy színdarabot, amit be is mutattak. Az órák közötti kikapcsolódásért, sportfoglalkozásokért, labdajátékokért Takó Balázs, sportpedagógus felelt - számol be a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület.

Szórakozás és magyartanulás a BMKE nyári táborában

Forrás: BMKE

Szórakozás és magyartanulás a BMKE nyári táborában

A délutánok az önfeledt szórakozás jegyében teltek. A táborozók fürdőztek a zalakarosi élményfürdőben, kenuztak a Zala folyón, kipróbálták ügyességüket az alsópáhoki Bobo Fun Park szabadidőközpontban. Jutott idő azonban kulturális kikapcsolódásra is, a diákok meglátogatták a keszthelyi Balatoni Múzeumot.