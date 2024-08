Öröm 39 perce

A köszönet napja – hatodik alkalommal rendezték meg az Ó-Ebergényi Vigasságokat

Gyermekzsivaj töltötte be az festői szépségű Ó-Ebergényi kastély parkját vasárnap. Az árnyékot adó fák alatt jól megbújtak a játékok, és jól megbújtak a gyermekek is – itt még a kánikula is elviselhető(bb)nek bizonyult. Immáron hatodik alkalommal szervezték meg az Ó-Ebergényi Vigasságokat.

Cseh-Egyed Bernadett Cseh-Egyed Bernadett

Fotó: © Cseh Gábor

Kettős céllal született meg a rendezvény ötlete. Egyrészt szeretnék minél többekkel megismertetni a kastélyt, másrészt ez egyben a köszönet napja is. - Szeretnénk egy kicsit visszaadni az itt élőknek azért a türelemért, szeretetért, ahogy egész esküvőszezonben elviselik az azzal járó kellemetlenségeket - fogalmazott lapunknak Horváth-Desits Nikolett szervező, aki úgy tapasztalja: évről-évről népszerűbb a rendezvény. Nem csak helyből, a környező településekről is egyre több a vendég. Kutasi Elizabet és Karner Lara karkötőt készített az Ó-Ebergényi Vigasságokon

Fotó: Cseh Gábor A kicsik körében az ugrálóvár bizonyult az egyik legnépszerűbb programelemnek, de különböző célbadobók és ügyességi játékok közül is választhattak a gyermekek. Minden korosztály megtalálhatta a neki tetsző elfoglaltságot, több környékbeli kézműves is kitelepült a zöld parkba: a festés, bőrözés, agyagozás technikájával ismerkedhettek az ügyes kezű, kreatív lelkű látogatók.

Vasszécsenyi napok Fotók: Cseh Gábor

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!