Rendhagyó rendben telt az elmúlt két hét kis családunkban: többször tolódott az esti lefekvés időpontja, bekapcsoltuk a televíziót délelőttönként, sőt: a kalapácsvetés selejtezője alatt még az étkezőasztaltól is fel-felugráltunk, hogy a képernyő előtt együtt szurkoljunk Halász Bencének. A gyerekek nemzeti színű zászlót készítettek, és szurkolói pólóban aludtak pizsama helyett. Az olimpia lázában égtünk az elmúlt két hétben. A legkisebb családtag számára mostanra nem is kérdés, mi lesz, ha nagy lesz: olimpiai bajnok. Hogy milyen sportot választ, még nem tudja, de mi nagyon meg fogjuk tapsolni, abban biztos – a tervét pedig napjában többször meg is osztja velünk. Hat arany, hét ezüst, hat bronz a párizsi ötkarikás játékok hivatalos magyar mérlege. Nem hivatalosan: 178 példakép.