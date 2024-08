Pompás szivárványok, fantasztikus naplementék, csodálatos felhőkön áttűző napsütés – szabadságra ment a fotós kollégánk, Szendi Péter, de nem hagyhatta megörökítés nélkül ezeket a pillanatokat. Egy vérbeli fotós soha nincs szabadságon, sosem teszi le a munkaeszközét, mert neki ez nem csak munka, hanem pihenés is, úgy is mondhatnánk, hogy ez az élete. Fotózza, amit kell, ami a feladat, de fotózza azt is, amiben meglátja az újat, a különlegeset, a mást. Szabadságán – szabadon lélegezve, kötetlenül, elvárások nélkül – készítette ezeket a lét könnyűségét, gyönyörűségét érzékletes módon ábrázoló képeket is. Íme néhány gyorsan múló pillanat, ami egyszerűen, szabadon szép.