Kicserélték a belő burkolatot, megújult a közműhálózat, új nyílászárókat szereltek be, külső homlokzatot szigeteltek – sorolta Katavics András polgármester az önkormányzati épületet érintő munkálatokat. A magyar falu programban mintegy 5,3 millió forintot nyert az önkormányzat erre a célra, az összeget saját önerőből további 6 millió forinttal megtoldották. – Évtizedes adóssága volt ez a falunak az itt élők felé. A fejlesztésnek köszönhetően több funkciót is betölt az az önkormányzati épületet: a sport- és közösségi célok mellett irodát is kialakítottak benne – tudtuk meg a polgármestertől.

Katavics András polgármester és az önkormányzati képviselők a megújult önkormányzati épület előtt

A hétvégi közösségi napon adták át hivatalosan az épületet. Ágh Péter országgyűlési képviselő is üdvözölte a beruházást. – Ebben az önkormányzati ciklusban több eredményt sikerült elérni a településért: többek között állami- és belterületi út újult meg, közterületet rendben tartó eszközökkel gazdagodott a falu – fogalmazott lapunknak, majd megköszönte a munkát Katavics Andrásnak és képviselőtestületének, és egyúttal jó munkát kívánt az októberben felálló új testületnek. – Vasasszonyfa összeköt mindannyiunkat – tette hozzá.

Néhány apróbb munka és a műszaki átadás még hátra van, de néhány héten belül ténylegesen is birtokba vehetik a megújult önkormányzati épületet a vasasszonyfaiak.