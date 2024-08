– Az életünkbe azóta is egymás után érkeznek a megoldandó helyzetek. Két éve Perenyéből Szombathelyre költöztünk, ami nagyon nehéz döntés volt, de Olivér miatt meg kellett hoznunk. Hiába akadálymentesítettük a kétszintes családi házat, beláttuk, hogy hosszú távon nem lesz ideális, nem tud abban fel-le közlekedni. A faluban azonban a munkám révén, és mert édesanyámék továbbra is ott élnek, mindennapos a jelenlétünk – mondja az édesanya, Imre Viktória.

Tavaly az iskolaválasztás állította őket dilemma elé.

– Szerencsére sikerült Olivérnek felvételt nyerni a Boldog Brenner János Általános Iskolába. Csodálatos osztályfőnököt kaptunk, és nagyon jó osztályközösséget. Az intézmény teljesen akadálymentesített, és minden fejlesztést maximálisan biztosít, amit a betegsége miatt előírnak. Az iskolával egyetemben önállóságra neveljük, és arra, hogy az életben nincs akadály.

Jó matekból és szereti az olvasást

S ha már az iskola szóba kerül, kiderül, hogy Oli jó matekból, szereti az olvasást, az iskolában sakk szakkörre jár. A szépírás-versenyen pedig első helyezést ért el úgy, hogy a betegsége miatt enyhén ugyan, de remeg a keze. Sok barátot szerzett az elmúlt tanévben. Összességében jól vette az akadályokat. Édesanyja azt mondja, az első év után nagyon hálásak – úgy érzik, a legjobb helyre került a gyermekük.

Gerincmerevítő fűzőt kell viselnie

Adódott azért nehézség is: az utóbbi időben sokat nőtt, és az iskolában óhatatlanul sokat ült – ezért egy merev anyagú korzettet (gerincmerevítő fűzőt) kell viselnie, ami a rossz tartás által a gerincében keletkezett deformitást kompenzálja.

– Az iskola utolsó hetében utaztunk a segédeszköz-beszerzésre Olaszországba, a világ legismertebb SMA-val foglalkozó intézetébe. Ott mindig milliméter pontosan nyomon követik, mi a helyzet Olivérrel, és olyan eszközökkel látják el, amelyeket egy évig tud hordani és elősegítik az szinten tartását, fejlesztését. Most azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy a gerince egyenes tudjon maradni. A görbület azonban a fűzővel még korrigálható, nincsen csontosodva. A másik új eszköz is a gerincét támogatja. Belebújós ruhát kapott, ami a csípőjétől a válláig korrigálja a testtartását, és amit az aktív tornán is fel kell vennie. 2019-ben kapta meg az első állítósínt, amiben a függőleges helyzet és az egyensúlyozás gyakorlása volt a fő feladat. Nemcsak a szervezetének, hanem az idegrendszerének is meg kellett érnie arra, hogy az új pozíciót, az állást megszokja. Ez egy teljesen merev sín volt, amiben egyféle pozícióban tudta tartani magát. 2021-ben a szakemberek úgy gondolták, hogy megérett a következő szintre: akkor kapta meg először azt az aktív járássegítő eszközt, amivel elkezdett lépegetni is. Azóta minden évben egy teljesen új típusú lábsínt fejlesztenek ki neki.

Mára az állítósínből kivették a rögzítéseket, így már tudja hajlítani a lábát bokában

, amivel az igazi járásra hasonlító lépéseket kezdte el tanulni. Az intézetben megint megerősítést kaptunk: látják, hogy sokat használja az eszközeit, és tavaly óta is fejlődött ezek révén.