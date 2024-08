Tizenegy órakor ünnepi istentisztelet vette kezdetét. Dobó Dániel evangélikus lelkész János evangéliuma alapján szólt az egybegyűltekhez. Őt Péter-Kovács Kitti követte, aki örömmel számolt be arról, hogy az elmúlt egy évben (sajátjukat is beleszámítva) hat gyermek is született. Ez a pici, kétszáz lelkes faluban különösen nagy boldogság, és azt is mutatja, hogy milyen jó itt élni, családot alapítani. Egy fiatalos, folyamatosan bővülő csapat dolgozik már azon, hogy a település egyre élhetőbb legyen.

V. Németh Zsolt is köszöntötte az egybegyűlteket, és elmondta: szívesen jön ide vissza újra meg újra. Egyfajta normalitást lát itt, amit az említett kisbabák is bizonyítanak. Itt nem háborúban, gender-ideológiában és migrációban gondolkodnak, hanem békében és családban, biztonságban.

Az önkormányzat által biztosított vadpörköltön kívül a főzőverseny is finom falatokkal járult hozzá a jó közérzethez: ebben az évben az „Őrségi Off-road” csapata vitte el a pálmát.