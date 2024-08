Augusztus 3-án szórakoztató programokkal várják az oszkói lakosságot a falunap keretein belül. Az egész napos rendezvény kínálatában mindenki megtalálja a számára legkedvesebb elfoglaltságot, legyen szó katonai bemutatóról, habpartyról, e-sport versenyről vagy éppen zenés és táncos előadásokról. A Oszkói Falunap 11 órakor veszi kezdetét egy látványos katonai bemutatóval, ezt követően, 11:30-kor egy fergeteges habparty várja a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Tavaly is volt e-sport bajnokság az Oszkói Falunapon, a képen a díjazottak

Forrás: Oszkó közösségi oldala

Az Oszkói Falunap programja

A digitális világ szerelmeseinek sem kell csalódniuk: 13 órakor kezdődik az E-sport verseny, ahol a gamerek mérhetik össze tudásukat. A versenyre a helyszínen lehet nevezni 12:30-ig. Ezzel párhuzamosan, 13:30-tól egy izgalmas kutyás bemutató kápráztatja el az állatbarátokat, ahol ügyes és okos négylábúak mutatják be tudományukat.

A délutáni programokat egy lendületes Zumba óra nyitja 14:30-kor, amelyen mindenki átmozgathatja magát. 15 órakor a Zalaegerszegről érkező Albatrosz Tánciskola mutatja be táncosait, majd 15:30-kor az Oszkói modern táncosok lépnek színpadra.

A gyerekeket sem felejtették el a szervezők: 16 órakor a Disneylander csillagai zenés gyerekműsor várja őket. Az esti programok előtt 17 órakor közös vacsora következik, hogy mindenki feltöltődjön a folytatáshoz.

Az esti szórakozásról először 17:30-kor Peter Sramek gondoskodik, akit 18:15-kor az Oszkói daloskör követ. 18:30-tól az Oszkói nyugdíjas klub színjátszó csoportja lép színpadra, majd 19 órától indul az Abba show. Az est további részében, 20 órakor Luji gondoskodik a jó hangulatról az "Én is csinálom a fesztivált..." című műsorával, majd 21 órától a Zéro zenekar zárja a napot egy koncerttel.

A nap folyamán számos egyéb szórakozási lehetőség is várja a látogatókat: dodzsem, céllövölde, ringlis, valamint 14 és 17 óra között csillámtetoválásra és arcfestésre is lesz lehetőség. Emellett sütivásár és büfé is rendelkezésre áll, utóbbi délelőtt 11 órától egészen hajnal kettőig nyitva tart.