Az ösztöndíj célja, hogy azon 11., 12. és 13. évfolyamos középiskolai tanulók tanulmányait elismerje, akik kimagasló eredménnyel (minimum 4,2-es átlag) rendelkeznek a Szent Gotthárd Gimnáziumában vagy a VMSZC III. Béla Technikum és Kollégiumban, továbbá, akik a szentgotthárdi középiskolákban tanulmányi eredménytől függetlenül rendkívüli kimagasló eredményt értek el valamely tanulmányi-, művészeti-, vagy sport és egyéb területen.

Ösztöndíj pályázat, Szentgotthárd:

Az ösztöndíj lehetőséget nyújt továbbá azon államilag finanszírozott, első képzésben (alap-mester és osztatlan képzés) résztvevő, első diplomáját szerző, 26. életévét be nem töltött, nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, magyarországi hallgatói jogviszonyban álló főiskolai / egyetemi hallgatók elismerésére is, akik számára Szentgotthárdhoz való kötődés a jövőben is fontos és tanulmányaik során szakmai, tudományos tevékenységükkel segíthetik a város fejlődését.

Az ösztöndíj ideje: 10 hónap. Az ösztöndíj mértéke: a középiskolás pályázók számára 10.000, - Ft/hó, a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók számára 20.000, - Ft/hó.

A Széll Kálmán ösztöndíjra pályázni kell, a pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 31. (témavázlat, pályázati adatlap mellékletekkel). Az ösztöndíjra érdemesnek ítélt tanulók a pályázatukban ismertetett vázlat alapján témadolgozatot készítenek, amelyet 2024. december 31. napig kell benyújtani az önkormányzathoz.

A rendeletet teljes terjedelmében a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal honlapján a hirdetmények között ide kattintva találják az érdeklődők. Felvilágosítás: a 94/553-021 vagy 553-033-as telefonszámon – vagy e-mailben a [email protected] címen.