Baranyai Emőke és Horváth Balázs patikatisztaságú, modern táplánszentkereszti főzdéjében intenzív, friss gyümölcsillat fogad, ami egy méhecskét is rabul ejt. Amíg kitessékelik, Emőke mutatja a berendezésen: játszik a fokoló, pöfög a kis kémény, folyik le az előpárlat. S magyarázza: a gyümölcscefréből kifőzhető szeszből csak az illatos, aromákat tartalmazó középpárlat az értékes, azt nevezzük pálinkának. Megtudjuk: a főzetés időszaka az eperpálinkával kezdődik, vagyis kezdődött volna, de az idén nem volt sok eper. Volt viszont rengeteg faeper. A cseresznyének már megy ki a szezonja, most jönnek a barackok, jövő héttől pedig már érkeznek a nyári körték, korai szilvák. Ahogy a gyümölcsök a megszokotthoz képest hetekkel korábban értek, úgy hozzájuk is korábban jöttek be az első cefrék. Ilyen eddig a pálinkaszezon.

2024-es pálinkaszezon – Baranyai Emőke a fokolóval

Fotó: © Cseh Gábor

Júliusban kétszer annyi pálinkát adtunk ki, mint 2022-ben, ami kiugróan jó évnek számított. Kedvező időjárási viszonyok között fejlődtek a gyümölcsök, és a legtöbbnél kedvezőek a terméskilátások. Volt kellő mennyiségű csapadék, nem tették tönkre a termést márciusban hirtelen reggeli fagyok. Gondot jelentett viszont, hogy május végén, június elején amikor be kellett volna érnie a vadszilvának, cseresznyének, meggynek, majdnem egy hónapig esett az eső. Hiányzott a napsütés, így a gyümölcsök cukorfoka némileg elmarad az elvárttól. A kihozatal kicsit gyengébb, de a mennyiség magas. Egy kis esőt még elbírnának a gyümölcsök – mondja Emőke, aki férjével tíz éve működteti a főzdét.

Hasonlóan kimagasló szezonra számít Horváth Tamás, a hegyháthodászi főzde egyik tulajdonosa. – Húsz éve újítók voltunk abban, hogy már augusztus elején elkezdtünk főzni. Mások úgy tartották, ráérünk októberben elindulni, de a jó pálinkához lehetőség, hogy mielőbb, minél gyümölcsösebb állapotában legyen kifőzve. Az idén még korábban kezdtünk, sőt, kicsit össze is értek a gyümölcsök. A főzés eddig jó minőségű pálinkát és viszonylag jó mennyiségeket adott. Ehhez hozzájárult a gyümölcsök megfelelő cukorfoka, és a főzetők is sokat fejlődtek az elmúlt viszontagságos években: amikor kevés termett, mindenki odafigyelt, hogy a kevésből jó pálinka-alapanyagot készítsen elő.