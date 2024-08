Pankasz egy olyan hely, ahol a telet is vidáman búcsúztatják. Most pedig nyári meleg, jókedv, kötetlen beszélgetések, sokféle program, és a vetélkedések is sportszerűek és barátiak. Az említett illatokért pedig a kondérok – és főként azok kezelői – voltak a felelősek. A főzőverseny már egy órától folyt, a pingpongosok pedig háromtól kezdték meg küzdelmeiket. Háromtól hatig pedig folyamatosan a gyerekekre is figyeltek: arcfestés és csillámtetkó készítése, de volt interaktív műsor is számukra: egy mini buli Nikával, majd Gerbert Judittal.

Családi napot tartottak Pankaszon

Fotó: Szendi Péter

Pankasz pazar hely

Itt volt a Zoom-Barátok Egyesület Körmendről, egy kiskocsiban gyerekeket vontató mini Rába-Steiger, majd fél öttől a Chubby Band játszott. A hangulat már akkor is remek volt, de az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület még ezt is képes volt fokozni. A hatalmas pázsiton rendezett habparti – jól látható módon – nem csak a piciket vonzotta… Széles kacagás és derültség kísérte ezt a programot is.