A 35 esztendős ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes történetének legtávolabbi szerepléssorozata volt ez: Bécsben szálltak repülőre, és egy kedves meghívásnak eleget téve irány Portugália és a csodálatos óceánparti települések. Portugáliában Porto és Vila Nova de Gaia voltak fókuszban, több kerületben léptek fel a Gaia Folk-Festival Internacional de Folclore de Gulpilhares több színpadán.

Fotó: Gaia Folk

- Háromnegyedórányi műsort vittünk, öt koreográfiát, ezeket variáltuk a fellépések alkalmával. Erdélyi (ördöngősfüzesi és kalotaszegi), vasi, nógrádi és dél-alföldi számokat táncoltunk egy magunkkal hívott fiatal vonósbanda kíséretében – tudtuk meg az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes vezetőjétől, Molnár Pétertől. – Mindenhol húsz percet táncoltunk a helyiek és más vendégegyüttesek – szicíliai és andalúziai csoportok – társaságában. Az andalúziaiakkal együtt is laktunk. Esténként előkerültek a hangszerek – volt nálunk duda és tekerőlant is – tanulgattuk egymás énekeit is. Delegáltak mellénk két huszonéves fiatalt, akik mindenben segítették a kinti napjainkat, az egyikük hangszer-restaurátornak tanul, kíváncsian próbálgatta a tekerőlantot, ilyet még nem is látott.

Fotó: Dávid Botond Geofolk

Portugáliában borászatokat is meglátogattak

Az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes vezetője az élményeik közt azt is sorolta, hogy a napi két fellépés mellett volt lehetőségük kirándulni, bejárni a környéket, a híres portói borászatokat is, kellemes volt az idő: 25-26 fokos a levegő, állandóan lengedező szellővel és fürödtek a hűs (17 fokos) óceánban. Gyönyörű volt Porto óvárosa, a panoráma fenséges, felemelő és maradandó volt látni az impozáns templomokat és a hangulatos sikátorokat, sétálni a gaiai folyóparton.

Fotó: ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes

- Az utóbbi néhány évben generációváltás is lezajlott az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttesben; voltak köztünk fiatalok, akik először jártak nemzetközi fesztiválon –mondta Molnár Péter, aki hangsúlyozta: – Ez az élmény szakmai és emberi szempontból is hozzájárult a közösségi élethez.