Szombathelyen rekortán futópálya mindössze egy helyen, a Sugár úti sportcentrumban található. Mint arról korábban írtunk, dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger videóban mutatta meg a sportlétesítmény árnyék nélküli részén 46 Celsius-fok van, ezért szeretnének egy rekortán futópályát a szombathelyi parkokba. Petíció is indult azért, hogy szombathelyi közparkban is kapjon helyet rekortán borítású pálya. A civil blogger beszélt arról is, az elmúlt években Celldömölkön, Répcelakon és Sárváron is létesítettek speciális borítású futópályákat.

2022-ben készült el a miskolci, népkerti rekortán futópálya

Fotó: MW-archív/Bujdos Tibor

Mi most azt néztük meg, hogy az elmúlt időszakban országszerte hol kezdeményezte az önkormányzat pályázati támogatással, vagy éppen teljesen saját forrásból rekortán futópálya építését. A Közbeszerzési Értesítőt is segítségül hívtuk: azokra a hirdetményekre fókuszáltunk, amikben egy-egy település döntéshozói közparkokban kívántak kialakítani rekortán borítású futópályát, hogy azzal a helyi aktív kikapcsolódás lehetőségeinek körét szélesítsék, színesítsék, az önkormányzati szolgáltatások minőségét pedig javítsák.

Rekortán futópálya a parkokban? Szegeden önerőből kettő

Szegeden két, 800 méteres rekortán futópálya is épülhet(ett) idén önkormányzati önerőből. Áprilisban a szőregi Monti Sándor parkban kezdődött a beruházás: 136 millió forintból közvilágítással ellátott pálya létesülhetett. A területen ideálisak a körülmények Avmarov András, a városrész képviselője szerint, található itt egy játszótér és a terület rendezvényhelyszín is egyben. Ezen az ötezerötszáz fős településrészen eddig nem volt tömegsportolásra alkalmas terület, mely ezzel bővül így az önkormányzati választások előtt - írta akkor a szeged.hu.

Rekortán futópálya látványterve Szegeden

Fotó: VN/szeged.hu

Egy hónappal később, májusban Szeged másik részén, Tápén kezdődtek el egy futópálya építésének munkálatai: 800 méteres pálya építésének kezdetekor az érintett városrész önkormányzati képviselője úgy nyilatkozott:

Szeged elkötelezett amellett, hogy a legegészségesebb magyar város legyen. Ezt bizonyítja az önkormányzat Zöld város programja, a szállóport megkötő véderdők megőrzése és újak telepítése, új közparkok létesítése, ahol számos lehetőség adódik mind a pihenésre, mind a sportolásra. Emellett az ingyenes városi szűrőprogram is eljut minden városrészbe. Az egészséges életmódhoz a felfrissülést és mozgást szolgáló játszótereket és fitneszparkokat biztosít az önkormányzat – mondta el az építkezés megkezdésekor, szerdán délelőtt a helyszínen Szécsényi Rózsa

- tették közzé a város honlapján. A bejegyzés szerint az önkormányzat önerőből 146 millió forintért alakíttat ki 800 méter hosszú, rekortán burkolatú futópályát a Halas–Bencfahát–Dobó István utca által határolta zöldterületen. Szeptembertől már róhatják is az első köröket a szegediek az új pályán.