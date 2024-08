Szombathelyen rekortán futópálya mindössze egy helyen, a Sugár úti sportcentrumban található. Innen jelentkezett be dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger, aki szerint akár tojást is lehetne sütni a sportpályán, akkora volt a forróság napközben. A hőmérő higanyszála 46 Celsius-fokot mutatott. Ezért szeretnének rekortán futópályát a szombathelyi parkokba.

Rekortán futópályát a szombathelyi parkokba - kezdeményezik civilek. Szendrő megmutatta: a Sugár úti komplexumban nem sok fa ad árnyékot....

Fotó: VN/Facebook

A hosszú távú cél az lenne, hogy a város több pontján, ilyen fás parkokban legyenek rekortán pályák, mint ahogy egyébként a környező városokban ez szintén így van. Van Sárváron, hát ugye megelőzött minket Sárvár, nem csak termálfürdőben, ebben is. S hát a nálunk sokkal fejlettebb Répcelakon is van rekortán futópálya. Szombathelyen (...) parkban még nincsen

- fogalmazott dr. Szendrő-Németh Tamás, aki győri példát is említett.

Rekortán futópályát több vasi városban adtak át

Lapunk is beszámolt arról: Sárváron három éve, 2021 őszén adták át a város rekreációs övezetében, a Csónakázó-tónál a rekortán futópályát. Répcelakon az iskolában alakítottak ki rekortán pályát, de Celldömölkön a Kodály-lakótelepen is létesült egy 400 méteres pálya. Utóbbi helyen a teljes beruházás - egy sportparkot is kialakítottak - mindössze 61 millió forintba került 2020-ban.

Rekortán futópályát a szombathelyi parkokba!

A blogger azt is megmutatta: a Gayer-parkban, az árnyékos területen már csak 33 Celsius-fokot mutatott a hőmérő. Ha ott kapna helyet egy rekortán pálya, az jóval kedvezőbb körülményeket jelentene az amatőr sportolók, de akár a közeli iskolák diákjai számára is.

Szendrő a Jókai úti parkban, s a Csónakázótó szigetén is mutatott egy-egy olyan helyszínt, ami alkalmas lehetne futópálya kialakítására. A civil kezdeményezéshez petíció is kapcsolódik majd. További részletek a videóbejegyzésben hallhatók.