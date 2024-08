Minden eddiginél többen, negyvenhét gyermek részvételével rendezik meg a Répcelak környéki gyermekek számára azt a tűzoltó tábort, ahol nem csak ismereteket, de életre szóló élményeket szerezhetnek és barátságokat is köthetnek a résztvevők. A tábor ideje alatt a gyermekek megismerkedhetnek a tűzoltók mindennapjaival, a munkájuk ellátásához feltétlen szükséges szakfelszerelésekkel, megtanulhatják azok kezelését is, mindezt első kézből, a tűzoltóktól. Hétfőn a szakfelszerelések megismerése mellett alapvető elsősegélynyújtó szaktudást is szereztek, kedden sportnapot tartottak nekik a szervezők, míg szerdán akadályversenyen tették próbára ügyességüket. A hét utolsó napjaiban a kismotorfecskendő szerelés csínját-bínját sajátítják el. Mindezt a tudást az augusztus 24-én, Nicken megszervezett XVI. Répcementi Tűzoltó Kupán kamatoztathatják majd, ahol a répcelaki gyermek csoport is rajthoz áll. A tábor programjából a habparty sem hiányozhat, erre a tábor utolsó napján kerül majd sor.