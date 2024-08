A Vasvár Népfőiskola által szervezett Sajtkukac Gasztrotábor minden nap reggel 8-tól délután 4-ig tartott, és változatos programokkal gondoskodott arról, hogy a gyerekek egy percig se unatkozzanak. A séfek és cukrászok vezetésével a kis konyhatündérek megtanulták a tésztagyúrás, palacsintasütés, és panírozás fortélyait. Az édesszájúak kürtöskalácsot és tortát is készíthettek, a kis kukták megismerkedtek a klopfolás rejtelmeivel is.

Klopfolni tanulnak a Sajtkukac Gasztrotábor kuktái

Forrás: Vasvár Népfőiskola

Minden fogásba belekóstoltak a Sajtkukac Gasztrotáborban

Kis kuktáink egytől egyik kiválóan teljesítettek, igazi élmény volt velük ez a hét. A levesektől elkezdve a főételeken át a desszertekig minden fogásból megmérettettük magukat és még kirándulni is volt időnk - tájékoztattak a szervezők.

A főzési és sütési foglalkozások mellett a tábor különleges figyelmet fordított a közösségépítésre is. A kis létszámú csoportok lehetővé tették, hogy a gyerekek új barátságokat kössenek, életkortól függetlenül. A gasztronómiai tudáson kívül a csoportos játékok, kirándulások, falmászás és kézműveskedés is repertoár része volt. A szervezők kiemelten ügyeltek az ételérzékenységekre is, így a táborban minden résztvevő számára biztosították a megfelelő tízórait, ebédet és uzsonnát, melyeket a jelentkezéskor jelzett igények szerint készítettek el.

A tábor végén minden kis kukta emléklappal távozott, amely a részvételüket igazolásán kívül emléket is állított az itt szerzett élményeknek és újonnan elsajátított képességeknek. A gyerekek lelkesen és elégedetten tértek haza, készen arra, hogy otthon is megvillantsák frissen szerzett tudásukat a konyhában.