Ahogy mi is megírtuk, tegnap hosszas kóstolás és értékelés után megválasztották a Karnevál Borát. A verseny után a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője, Grünwald Stefánia köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Horváth Somának, Szombathely kultúráért is felelős alpolgármesterének.

A politikus elsőként a népszerű fáklyás felvonulásról beszélt: elmondta, augusztus 23-án és 24-én, azaz pénteken és szombaton 19 órakor indul a szokásos menet, amire jelmezt kölcsönözni augusztus 21-től lehet az Aréna utca 8. szám alatt található Karnevál Jelmeztárában. Idén is Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója lesz Claudius császár..

Arra biztatom a szombathelyieket és az ide érkezőket, hogy öltözzenek be, éljük át együtt ezt az élményt! – fogalmazott az alpolgármester.

Mint mondta, közel ötven hagyományőrző csoportot várnak az idei Savaria Karneválra, határon túlról is érkeznek majd, például Ausztriából, Romániából, Olaszországból. A hivatalos megnyitóra augusztus 22-én, csütörtökön este 8 órára várják a nagyközönséget a Fórum Színpadhoz.

A kísérőhelyszínek programjai a Savaria Karneválon

Ezután a kísérőhelyszínek programkínálata került előtérbe: Sohajda Zsuzsa, a Kilences Kávézó programszervezője beszélt a Civil és Életmód udvarról, aminek középpontjában a helyi termelők, helyi termékek, összességében a helyi értékek népszerűsítése áll majd. Lesz kézműves vásár, koncertek, illetve az életmód részlegen a test-lélek egyensúllyal foglalkozó helyi szakemberek mutatkoznak majd be.

Sohajda Zsuzsa kiemelte: náluk mutatkozik be a Gőzgép együttes, akik Weöres Sándor, Dzsida Jenő és más költők verseit adják elő megzenésítve. Koncertjük után Devecsery László, József Attila-díjas költő tart felolvasóestet

Sugár Judit, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke a karnevál Zsidó Udvarának programjaira tért ki. Színes lesz a felhozatal, színházi élménnyel, koncertekkel és bulival is készülnek. Mint elmondta, Farkas Franciska magyar színésznő két monodrámával lép fel náluk.

Emellett koncertek is várják az érdeklődőket, mint például a Kellene Kis Kert, az AnimaSongs és Malek Andrea fellépései, illetve egy drum and bass buli is színesíti a programot. Színpadra lép a Ladies of Soul formáció is, melynek tagiai többnyire szombathelyi kötődésűek, például Danics Dóra, az X Faktor első női győztese, Nagy-Bakonyi Boglárka a Weöres Sándor Színház tagja, Gazdag János a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar ütőse, Holdosi Attila szombathelyi session gitáros, zeneszerző, zenei producer, akinek állandó partnere a soproni születésű énekesnő Ujvári Tímea