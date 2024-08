A hatéves Fazekas Noémi egy arany szalaggal díszített ruhát próbál először, és olyannyira jól is érzi magát benne, hogy édesanyja kérlelését már meg sem hallja – nem próbál sem ezüstöt, sem másik fazont. Azt mesélik: több éve látogatják a Savaria karnevál programjait, biztosan megnézik a felvonulást is. A kislány számára pedig fontos, hogy az alkalomhoz illő ruhát viseljen.

A hatéves Noémi már nagyon készül a Savaria karneválra

A turisták többsége kölcsönözni szeretne, de a helyiek, a szombathelyiek számára fontos a saját római ruha – ezt már Farkas Anita, a Vas Vármegyei SZC Oladi Technikum szakmai igazgatóhelyettese mondja. A korábbi évekhez hasonlóan az autentikus téglalap és trapéz formákat divatosra szabták, és festéssel, hímzéssel, zsinórral, övvel, egyéb díszítőelemekkel a mai kor igényeihez igazították. Beavat a részletekbe: az alapdarab a tunika, a férfiak erre vették rá a több méter hosszú anyagból készült tógát, a nők pedig a könnyedebb textilből készült pallát. Hagyomány volt az is, hogy a férfiak ruháját függőleges, a nőkét vízszintes vonalú minták díszítették, ehhez igazodnak most is. Sok darabon visszaköszön a korhű futókutya minta, azaz a szögletes csigák sorozata. A könnyebb felvétel és a könnyebb viselet érdekében a tógát a vállánál a tunikához varrták és ráncolással álcázták. Megtudjuk: régen minél nagyobb volt a díszítés a ruhán, viselője annál előkelőbb volt. Ugyanígy a ruha hosszából is következtetni lehetett arra, ki milyen rangot képvisel. Manapság itt minden ruha hosszú, illetve térd alatti.

A telefontartó is lehet római

A ruhák alapja fehér pamutból készült, a kiegészítők bordó, arany és ezüst árnyalatúak. Egyes darabok a vállukon és a derékrészen kaptak díszítést, és vannak, amelyek a nyakkivágásban is. A pántos, illetve mellben húzott, vagy többféleképpen is megköthető fazonok jól kiemelik a nőies alakot. A hölgyek fejpántot és kis szütyőt is találnak a szalonban, és az idén is találunk római köntösbe bújt telefontartókat.